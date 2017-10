Túl sok volt a stressz

Pszichiátrián kezelik az X-Faktort feladó Nagy Krisztiánt

A műsorkészítők kedden tudták meg, hogy Nagy Krisztián nem bírja tovább, feladja. A fiatal énekes most egy vidéki kórházban fekszik.



"Egyik reggel felébredtem, rám tört egy sírógörcs, és csak zokogtam egész nap. Ekkor már tudtam, hogy ez a show-biznisz nem nekem való, nem bírja a lelkem. Jelenleg is egy vidéki kórház pszichiátriai osztályán fekszem, ahová önként jöttem el, hogy meggyógyítsanak."- mesélte az őt megtaláló Blikknek.



Továbbra is szüksége lesz gyógyszerekre, mert labilis idegileg és depresszióra is hajlamos - tette hozzá.