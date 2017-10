Gasztronómia

Megkezdődött az őszi Országos Étterem Hét

Több mint 100 közép- és felső kategóriás étterem várja az érdeklődőket hétfőtől országszerte az Országos Étterem Héten, ahol kedvezményes áron kóstolhatók háromfogásos menüsorok, a magyar éttermek különleges fogásai. 2017.10.09 11:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 13. alkalommal megrendezett Országos Étterem Héten ismét a legkülönfélébb ízvilágokat felsorakoztató éttermek vesznek részt: a tradicionális magyar fogásokon túl az igazi ínyencek megkóstolhatják például az olasz, a francia, az amerikai, az ázsiai vagy akár a grúz konyha jellegzetességeit is. A hagyományostól eltérő alapanyagok között néhány étterem kínálatában megtalálható lesz például a fürj, az Angus marha, a szarvas nyak, illetve még a cápahús is.



Összesen 114 közép- és felsőkategóriás étterem kínálja 3300 forintos áron 3 fogásból álló menüsorát. A vendéglátóhelyek közül néhány felsőkategóriás és gourmet étteremnél 4900 forintos áron érhetőek el az erre az alkalomra összeállított menüsorok - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A program iránti fokozott érdeklődés miatt több étterem teltházas, de korlátozott számban újabb helyeket szabadítottak fel a www.etteremhet.hu weboldalon előzetesen asztalt foglaló vendégek számára. A vendéglátóhelyeken limitáltak a helyek, foglalni kizárólag a weboldalon lehet.



A legutóbbi, tavaszi fordulóban rekordszámú, 26 ezer vendég vett részt az egyhetes kulináris programban, és a résztvevők 5 pontos skálán 4,59 pontra értékelték a vendéglátóhelyek teljesítményét.



Az egyhetes program szervezőinek célja, hogy felhívják a figyelmet a magyar konyha sokszínűségére, illetve hogy az egyedi áron kínált menükkel olyanokat is mozgósítsanak, akik csak ritkán vagy sosem járnak étterembe.



A DiningCity.com által szervezett program ötlete New Yorkból indult, és Belgium, Luxemburg, Ausztria, Olaszország, Kína és Szingapúr után 2011 óta Magyarországon évente kétszer is megszervezik.