Virtuózok-Caramel jótékonysági gála decemberben

Sztárfellépőkkel szervezi meg idei jótékonysági gálakoncertjét a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány. A pécsi és debreceni rendezvényeken fellépnek többek között a Virtuózok, Molnár Ferenc Caramel, a Kodály Filharmonikusok, a Pécsi Vonósok, az előadásokon pedig egy-egy gyerekkórus is közreműködik. A debreceni gála bevételéből Debrecen város óvodái hangszereket kapnak, míg a pécsi esemény után a Szemem Fénye Alapítvány a Dóri gyermek-hospice-ház működtetésére fordítja a nekik szánt összeget.

Ritka, műfajok feletti összefogást, és ehhez mérten változatos hangzásvilágot ígérnek a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány adventi jótékonysági koncertjei. A december 9-ére és 17-ére szervezett eseményen a könnyű és a klasszikus zene kedvelői is színvonalas produkciókra számíthatnak. Molnár Ferenc Caramel mellett a Virtuózok tehetségei, illetve Pécsett a Pécsi Vonósok, Debrecenben a Kodály Filharmonikusok vesznek részt előadóként. A szervezők mindkét helyszínen meglepetésekkel is készülnek - ismertette a két eseményt Pacsai Gábor, a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány elnöke.



A december 9-i, pécsi koncert a Kodály Központban lesz, és a koncert nyereségét a Szemem Fénye Alapítvány gyermekhospice-intézménye, a Dóri Ház kapja mindennapos működésének könnyítésére. A debreceni Kölcsey Központban, december 17-re szervezett gála bevételéből a város óvodáit szerelik fel különböző, a foglalkozásokon szükséges hangszerekkel.

Bocskor Lóránt, a Virtuózok rendezvényigazgatója elmondta: a Virtuózok programra jellemző - szemben más tehetségkutató műsorokkal -, hogy a komolyzene népszerűsítésén túl a műsor után sem hagyja magára a művészeket. A jótékony célok mellett erre is kiváló alkalom a két gálakoncert, ahol a fiatal fellépők nemcsak további tapasztalatot szereznek a koncertezésben, de azt is megmutatják, hogy a komoly- és könnyűzene egyáltalán nem ellentétes, vagy végletes műfaj, és megfér egy közös színpadon.



A gálák színpadi rendezője, Romvári Gergely hozzátette; nagyon jó darabokat, profin adnak elő a résztvevők, neki "csak" a kohéziót kellett megteremtenie az egyes előadók és műfajok között. Egyetlen kérés volt az Alapítvány részéről, hogy a műsor első fele legyen kicsit ünnepélyesebb, emelkedettebb, a második fele pedig könnyedebb, populárisabb.



Molnár Ferenc Caramel kifejtette, karrierje kezdete óta örömmel lép fel jótékonysági eseményeken, és ez különösen így van, ha gyerekek a rendezvény kedvezményezettjei. Emiatt szívesen tesz eleget a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány felkérésének is.