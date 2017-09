Színes szemgolyót szeretett volna...

Egy félresikerült szemtetkó miatt veszítheti el látását a fiatal modell

hirdetés

Szemgolyóját szerette volna színessé tenni a 24 éves ottawai modell, Catt Gallinger. Azért vállalkozott a beavatkozásra, hogy "otthonosabban érezze magát a saját testében". Az önmegvalósításból azonban hamarosan rémálom lett: lila folyadék kezdett el szivárogni Catt szemgolyójából.



A kórházban először antibiotikum cseppeket írtak fel neki. Miután szeme feldagadt, szteroidos cseppeket kapott, ám ez sem segített.



A fiatal nőnek fájdalmai vannak, látása is elhomályosult. Orvosai nem sok jóval kecsegtetik. Látása szerintük nem fog már javulni, sőt, az is előfordulhat, hogy teljesen megvakul.



A tetoválóművész rengeteg hibát vétett. túl nagy tűt, túl sok festéket használt, és túl mélyre is szúrt - vélik az orvosok. Catt ínhártyája felszakadt a beavatkozáskor. A megfelelő sterilitás hiánya is felmerült.



A fiatal nő Facebook-oldalán tette közzé a horrorisztikus képeket. Most már úgy gondolja, hatalmas tévedés volt a beavatkozás.