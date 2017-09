Állati szeretet

Megható videó: a jászvásári kórház előtt várta a gazdiját a kutyus

A jászvásári kórház előtt várta odabent gyógyuló gazdiját a kicsi kutya. El nem mozdult az ajtó elől. Bár a kórház szabályzata szerint nem engedhetnek be állatot, az apróság ragaszkodása annyira meghatott mindenkit, hogy végül bemehetett a gazdihoz. Ahogy a farkát csóválja örömében, nos nekünk is könnyes lett a szemünk. Gazdáját a sürgősségi osztályra szállították be, de azóta elhagyhatta a kórházat, ismét együtt van kedvencével.