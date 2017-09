Sorozat

Így néz ki ma Udo Brinkmann és Elke nővér - képek!

hirdetés

A klinika NSZK televíziós filmsorozat 28 milliós nézőszámával óriási nézettséget produkált, annyira népszerű volt, hogy készült belőle egy külön rész is, és két film is. Magyarországon először 1988-ban a TV-1 sugározta. A Fekete-erdei kórház Glottertalban játszódó részei mindenkit a tévéhez csaltak akkoriban. Főszereplőinek a nevét szinte ma is tudjuk, noha már eltűntek a nyilvánosság elől. Pédlául Dr. Udo Brinkmann akkoriban nők millióinak szívét dobogtatta meg, ő volt az ügyeletes sármőr a sorozatban, de lássuk, milyen most:





Elke nővérkére is sokan emlékeznek, egyrészt ő volt a sorozat egyik legszebb szereplője, akiről nem árt tudni, hogy a való életben a professzort alakító Klausjürgen Wussow lánya, Barbara Wussow. Sok részen át drukkoltunk annak, hogy hogy végre összejöjjenek Udóval, ami végül sikerült is!