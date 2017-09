Csillagászat

Néhány évtized múlva már a földön kívül születhetnek a gyerekek

Bernard Foing professzor szerint 2030-ra megkezdhetik 6-10 ember holdi áttelepítését. 2040-re 100-ra emelkedhet az ottlakók száma, ami 2050-re elérheti az ezret is. Ez azt jelenti, hogy néhány évtizet múlva már a Holdon születhetnek a gyerekek.



Egy lettországi konferencián beszélt az elképzeléséről, amit azzal hozott összefüggésbe, hogy régen is a vasút mentél alakultak ki a települések. Szerinte a Nemzetközi Űrállomás helyett egyszerűen egy állandó holdi telepet kellene létrehozni. A tudósok és a vállalkozások is nagy érdeklődést mutattak az ötlet iránt.



A Hold forrásai közé tartozik a bazalt, a vulkanikus kőzetet nagyszerűen lehetne nyersanyagként használni.