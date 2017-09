Testkép

Százszor jobban érzi magát a modell hogy nem vékony - képek

La'Tecia Thomas az Instagramon mutatta meg a különbséget, ő úgy emlékszik vissza, hogy soha nem volt még annyira boldogtalan, mint akkoriban. Persze, a lány annyira széparcú, hogy továbbra is modell maradt, csak éppen a plus size kategóriában, emellett van "rendes" állása is, sminkes.



Mint írta, minden testrészét gyűlölte, pláne azokat, amiket nehéz volt formálni. Állandóan hasonlítgatta magát más nőkhöz, és nem volt önbizalma sem. Szerinte hiába néz ki jobban a bal oldali képen, mentálisan sokkal rosszabbul volt mint most. És nem csak a fizikai egészség fontos egy ember életében, hanem az is, hogy jól érezze magát a bőrében.