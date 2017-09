Sztárhírek

ByeAlex nyugtatgatta Majkát

hirdetés

Vasárnap megírtuk, hogy Majka kiborult a szombat esti X-Faktor miatt, mert elvették tőle a Belehalok című dalt. Egy próbálkozó úgy jelentette be, mintha Nagy Ricsi szerzeménye volna, és senki nem sietett kijavítani.



Az X-Faktor egyik mentora a Fecbookon üzent a rappernek.



"Majka! Mikor feljött Krisztián a színpadra, azt mondta, hogy „nagyricsitől a belehalok”, azért nem mondtunk szerintem semmit, mert - legalábbis én - nem tudtam pontosan, ki is ez az előadó (Nagy Ricsi), akinek pont ilyen dalcíme van! Utána mindenkinek leesett, hogy miről van szó. Lehet meg is említettük aztán, de a forma igazán elvitt minket, és nem derül ki a vágásból” - írta ByeAlex, majd egy emocionális vallomással zárta sorait.