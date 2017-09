1800 kilométerre lett meg az eb

New Yorkban találták meg a Floridában másfél éve eltűnt kutyát

hirdetés

Még 2016 februárjában veszett el az a kutya Floridában, akit most New Yorkban találtak meg. A németjuhász-Jack Russell terrier keveréket a múlt héten találta meg egy New Yorki állatmentő csapat, amely a mikrochipje alapján beazonosította a floridai tulajdonosokat.



Rick Moneck, a gazdi mindvégig reménykedett abban, hogy megtalálják - élve vagy akár halva is - a kutyát, de azt mintha a föld nyelte volna el, se híre, se hamva nem volt - ezidáig. Noha rettentően várták haza, a hír mégis sokkolta a családot, persze jó értelemben.



"Soha nem adtuk fel a reményt, de ahogy telt az idő, úgy engedtük el az elvesztését és folytattuk tovább mindennapjainkat" - mondta.



Relayt még 2014-ben fogadták örökbe, nagyon szófogadó volt, ám menthetetlen felfedező. Persze, hogy kapva kapott az alkalmon, mikor ki tudott bújni a kerítés alatt és máris világnak eredt. A család hiába kereste a kutyát és plakátolta ki eltűnését, hűlt helye sem volt az ebnek.



Egy szemtanú a benzinkútnál látta, kikérték a felvételeket, de nagyon homályos volt minden, egy férfialakot láttak, amint éppen az autójába csalja a kutyát. Hiába volt rajta nyakörv, bilétával, rajta a névvel és telefonszámmal, soha nem csörrent meg a telefon, hogy megtalálták a kutyát.



A gazdája szerint szinte hihetetlen, hogy újra együtt lesznek azzal a kutyával, akit az egész család annyira szeretett.