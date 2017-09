Nagy-Britannia

Iskolás lett György herceg

Iskolás lett György herceg, Nagy-Britannia majdani uralkodója.



A négyéves György, II. Erzsébet királynő dédunokája, aki nagyapja, Károly trónörökös és édesapja, Vilmos herceg után a harmadik a brit trónutódlási sorrendben, a Thomas's Battersea nevű londoni magániskola előkészítő osztályában kezdte meg tanulmányait csütörtökön.



Az intézmény, amelyet a jobb londoni iskolákról összeállított útmutató, a The Good Schools Guide "nagy, nyüzsgő, kissé kaotikus" iskolaként ír le, 17 ezer 604 fontot (csaknem hatmillió forintot) számláz egy tanévre. A nyári és a téli iskolai egyenruha, valamint a sportfoglalkozásokhoz és egyéb különórákhoz előírt ruházat 365 fontba (122 ezer forintba) kerül.



A Thomas's Battersea-re - a Thomas's magániskola-hálózatnak a délnyugat-londoni Battersea kerületben működő tanintézményére - általában olyan elit angol középiskolák előkészítőjeként tekint a szakma, mint Eton, Westminster vagy Marlborough. A The Good Schools Guide szerint a gyermeküket ebbe az iskolába beírató szülők az Angliában elérhető lehetséges legjobb oktatást várják el pénzükért, és "ez az elvárásuk jórészt teljesül is".



Az iskolába 560 fiú és leány jár 4-től 13 éves koráig.



György - Vilmos és hitvese, Katalin hercegnő elsőszülött gyermeke - csupán a második olyan brit uralkodójelölt, aki iskolai tanulmányai előtt óvodába is járt. Az első Vilmos volt; korábban a brit trón várományosait mindig valamelyik királyi rezidencián készítették fel külön e célra alkalmazott nevelők az iskolai életre.



György herceget csütörtökön Vilmos vitte az iskolába maga által vezetett autóval. A gyermek édesanyja, Katalin cambridge-i hercegnő az előzetes tervekkel ellentétben nem kísérte el fiát az első tanítási napra, mivel harmadik gyermekét várja, és - csakúgy, mint két előző terhességének korai szakaszában - ezúttal is heveny rosszullétektől szenved. Emiatt a héten több nyilvános programját is lemondták.



György herceg 2013 júliusában, húga, Charlotte hercegnő 2015 májusában született. A harmadik gyermek érkezésének várható időpontját az udvar egyelőre nem közölte.



Vilmost és Györgyöt az iskolánál csütörtök délelőtt mindössze egy operatőr és egy fotós várta, jelezve, hogy a média tartja magát a hercegi házaspár többször kifejezésre juttatott kívánságához és a gyerekek körül nem csap nagy felhajtást.



A Thomas's Battersea-ben nem György herceg az egyetlen újonc: az iskola új igazgatója, Simon O'Malley is csütörtökön állt munkába az intézmény élén.