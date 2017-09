Apasági keresetet nyújtottak be Julio Iglesias ellen

Törvénytelen

1975-ben ismerkedett meg a nő az énekessel és bár akkor még csak 16 éves volt, szerelmi viszonyt folytattak, amelyből a következő évben fiú született.

Apasági keresetet nyújtott be a világhírű spanyol énekes, Julio Iglesias ellen hétfőn egy 41 éves valenciai férfi.



"27 évbe telt megszerezni a DNS-tesztet, amit a biológiai apám mindig is elutasított. Ez a teszt 99,9 százalékban azt mutatja, hogy én a fia vagyok és azt, hogy az anyám mindig az igazat mondta" - mondta Javier Sánchez Santos a valenciai bíróság kapujában újságíróknak nyilatkozva.



Fernando Osuna, az apasági keresetet benyújtó férfi ügyvédje kitért arra, hogy a kereset alapja egy, az Egyesült Államokban elvégzett DNS-vizsgálat.



Mint mondta, Iglesias nem önként adott DNS-mintát, de az a "környezetéből származik".



A spanyol sajtó korábban már beszámolt róla, hogy a Miamiban élő 73 éves spanyol énekestől magánnyomozó közreműködésével szereztek DNS-mintát, méghozzá állítólag úgy, hogy házának szeméttárolójában kutattak, például használt papír zsebkendők és cigarettacsikkek után.



A történet nem ismeretlen a spanyol közvélemény előtt. A kilencvenes évek elején a portugál származású María Edite Santos nyilatkozott arról, hogy Javier nevű fiának Julio Iglesias az apja.



Elmondása szerint 1975-ben ismerkedett meg az énekessel és bár akkor ő még csak 16 éves volt, szerelmi viszonyt folytattak, amelyből a következő évben fiú született.



Az asszony, később pedig a fiú is próbálta bírósági úton elismertetni az apaságot, ám egyik eljárásban sem jártak sikerrel.



Julio Iglesias karrierje csúcsán a latin amorózót testesítette meg, romantikus balladáiért nők milliói rajongtak világszerte.



Két házasságából nyolc törvényes gyereke van.