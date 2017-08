Sztárhírek

Egy VIII. kerületi oviba járt Ashton Kutcher és Mila Kunis kislánya

A sztárházaspár egy filmforgatás miatt volt Magyarországon az elmúlt hetekben. Elég sokat mozogtak Budapesten, szurkoltak a vizes vb-n és buliztak egyet a Szigeten is.



Velük volt kislányuk is, akiről kiderült, hogy a Villám utcában található The English Garden Nursery and Pre-Schoolba iratták be.



A házaspár teljes mértékben meg volt elégedve az intézménnyel. Az óvodai dolgozók pedig megható fotóval búcsúztatták a híres családot.

