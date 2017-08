Rabszolgasors

Így néz ki most az Isaura sztárja, Lucelia Santos - fel nem ismernénk...

A kosztümös sorozat akkora sikert aratott Magyarországon, hogy az a városi legenda is elterjedt, miszerint gyűjtést indítottak a rabszolgalány felszabadítására. De hogyan él azóta a bájos, ám kissé kancsal Lucelia Santos? 2017.08.27 08:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Rabszolgasors brazil televíziós filmsorozat, amely 1976-ban készült Bernardo Guimarães regénye alapján. A Magyar Televízió 1986-ban vásárolta meg a vetítési jogát. A sorozat óriási siker lett, a magyar rajongók még gyűjtést is indítottak a rabszolgalány felszabadítására.



Isaura és Leoncio drámai karaktere azonban egy életre rányomta a bélyegét a két szereplőre, Lucélia Santos a sorozat után keresett színésznő lett, több díjat is kapott, többször is megmutatta bájait férfimagazinokban, de így is rajtamaradt a kis kancsal szomorú sorsú lány skatulyája.



Férjhez ment egy karmesterhez is, 1982-ben született meg közös gyermekük, ám a fiú érkezése sem tudta egyben tartani a házasságot. 2007-ben a Született feleségek brazil változatában játszott.

Cachorro perdido aqui agora ajudem a encontrar o dono!!!!❤️❤️❤️❤️ Lucelia Santos (@luceliasantosoficial) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 23., 11:45 PDT