Család

Emlékeznek a dupla ikerterhességtől sokkot kapó párra? Ez lett belőlük

hirdetés

Nézze meg a képeket >>>

A pár ugyanis végül a mesterséges megtermékenyítés módszere mellett döntött és áldatlan állapotukat hamarosan felváltotta a gyerekzsivaj. A ma.hu azóta is figyelemmel kíséri a kis nagycsalád mindennapi életét Facebook-oldaluknak köszönhetően >>>



Bár mindössze két megtermékenyített petesejtjét ültették vissza a méhébe a beavatkozás során, általában ezekből az egyik fel is szívódik, jobb esetben pedig kétpetéjű ikrek születnek. Ez esetben is mind a két megtermékenyített petesejt megmaradt. Ami még önmagában nem lenne hír, ám mindegyik petesejt duplán termékenyült meg, azaz két egypetéjű ikrekkel terhes most az asszony. Dr. Alan Penzias, a Harvard Medical School szakembere szerint 70 millióból mindössze egy kétszeres egypetéjű ikerterhesség.

Már ekkora a négy kislány és éppen nyaralnak