Állati

Egy nap alatt sztár lett a Buckingham-palota tövében legelésző birkákból

Egyetlen nap leforgása alatt kedvenccé vált a Buckingham-palota tövébe, a londoni Green Parkba telepített hat birka, Esmeralda, Jennifer, Olivia és három társuk, valamint az őket terelő patterdale terrier, Mavis. 2017.08.23 09:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A különítmény egyelőre csak egy hétig legel majd a királyi parkokhoz tartozó Green Parkban, de ha a részvételükkel zajló erőfeszítések sikeresnek bizonyulnak a városi zöldfelületek vadvirágos rétjeinek megóvására, a birkák bizony gyakori látványt nyújthatnak majd a jövőben a brit fővárosban, a Hyde Parkban, a Regent's Parkban és a Richmond Parkban is.



A kezdeményezést az uralkodó, II. Erzsébet fia, a trónörökös Károly herceg is támogatja.



"A juhok gyengédebbek a földdel, mint a traktorok vagy a fűnyírók" - mondta Tom Davis, a Green Park-i jószágokat őrző juhász, hozzátéve, hogy a birkák az elvadultabb részeken legelnek, egyúttal a magokat a földbe nyomkodva gondoskodnak a jövő évi csírázásról is.



A London szívében dolgozó juhok egyébiránt mind ritka fajták, oxford down, southdown, whitefaced woodland és manx loaghtan. A választás azért esett rájuk, mert eltérően a kereskedelmi célokra tenyésztett modern fajtáktól, ezek a természetes vegetáción is elélnek, nincs szükségük további élelemre.



A hat birka csak ingázik, dolgozni jár a Green Parkba, reggel 9 és délután 5 óra között vannak ott, utána visszaviszik őket a főváros keleti részében, a Dokkvidéken fekvő Mudchute Farmra.



A királyi parkokban legutóbb az 1930-as években legelésztek juhok. A mostani kísérlet célja a biológiai sokféleség fenntartása a brit főváros világhírű zöldjeiben. A programot, amelyről hozzávetőleg néhány hónap múlva dől el, hogy sikeres-e, egy lottójáték bevételeiből finanszírozzák.



Tom Davis kissé meglepetten mesélte a The Daily Telegraph című lap keddi számának, hogy azok közül, akik előző nap megszólították, néhányan még nem is láttak juhot. "Sokan azt hiszik, a birka egyszerűen birka. Pedig az Egyesült Királyságban 68 fajta honos, több, mint bármelyik másik országban, és mindegyiknek megvan a maga helye a mezőgazdaságban" - tette hozzá.