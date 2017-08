Nincs több szamárfül - megoldás kötésre

Kreatív hobbi vagy púp a háton?

Vannak a jobbára Instagram-országban lakó, bezzeg-anyukák és -apukák, akiknek mindenre van idejük és energiájuk. Ők azok, akik munka után, az iskolakezdés előtti napokban is sugárzó arccal, vasalt ingben ülnek le bekötni az idei füzeteket és könyveket, csodás, kreatív közös játékká varázsolva a kényszerű tevékenységet. Az alábbi hír a többieknek szól.



Az iskolai füzeteket és könyveket két, nagyon fontos ok miatt kell minden évben gondosan bekötni. Az egyik; van a gyereknek elég baja, nem kell, hogy a tanárok még emiatt is piszkálják. A másik, hogy a gyerekek tényleg rémesen bánnak a könyveikkel, ezért azok borító nélkül az első negyedévet sem élnék túl. A jó hír, hogy már azok számára is van remény, akik nem időmilliomosok, és nem is éreznek tehetséget a klasszikus könyvkötészethez.



A Pátria Papír szaküzletekben, az országban egyedüliként, bármilyen kis- vagy nagy diák tankönyveit becsomagolják átlátszó fóliába, amíg megvásárolják az iskolakezdéshez szükséges többi hozzávalót. A szolgáltatás 6 budapesti és 12 vidéki boltban elérhető.