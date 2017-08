Dráma

Szívszaggató: gyermekei után sír az éber kómában fekvő Kata

2017.08.12 17:52 ma.hu

Óriási teherrel kell nap mint nap megküzdenie a barcsi Kistaj Évának. Három éve ápolja kitartóan, éjt nappallá téve lányát, Katalint, aki agyműtétje óta fekszik éber kómában. A 36 éves nő szívét ugyancsak óriási teher nyomja: környezete szinte minden rezdülését érti, és édesanyja szerint rettentően fáj neki, hogy amit a legjobban szeretne, nem teljesül.

A kóma előtt életvidám és szép nő volt

„A szeme nyitva van, mindent ért. Már a kezét is kezdi lassan emelgetni, ami hihetetlen csoda. Ha kérem, reagál, és nézi az ajtót, mert a gyermekeit várja. Aztán mindig sír, mert nem fognak jönni” – mondta a Borsnak Éva. A gyerekek, a 12 éves lánya és a 14 éves fia Éva szerint azóta nem jártak édesanyjuknál, hogy kómába esett. Katalinnak a műtétje előtt az volt az utolsó szava: a gyerekeimet akarom.

Ma így néz ki - és szakadatlanul várja gyermekeit

„A napokban értesítettek egy levélben, hogy teljes egészében megvonják Kati láthatási jogát, valószínűleg egy jogi tévedés miatt. Pedig annak idején Kati egyedüli anyaként nevelte őket. Mindene a két gyerek volt. Innentől, ha akarnának is jönni, akkor sem tehetik. Fogalmam sincs, miért döntöttek így. Ez a legkegyetlenebb dolog, ami a kómán kívül történt Katival” – mondja Éva. Ezért most ügyvédet keres, aki segít nekik bizonyítani igazukat.



A kis családot ezenkívül még egy félmillió forintos vízdíjhátralék is nyomasztja, ez havonta 44 ezer forint törlesztőrészletet jelent, amit folyamatosan lánya mellett lévő Éva nem tud kigazdálkodni. Katalinra hamarosan újabb koponyaműtét vár.