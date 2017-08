Sztárság

Két liter zsírt töltetett a fenekébe, hogy úgy nézzen ki, mint Kim Kardashian

Más vágya sem volt, csak hogy Kim Kardashian ikonikus hátsójára hasonlítson az övé is, ezért 1,9 liternyi zsírral töltette fel a fenekét Jennifer Pamplona.



A képeket elnézve, nagyobb is lett, mint a példaképé, azonban annyira szépre viszont egyáltalán nem sikeredett. A hölgy mégis elégedett az eredménnyel, noha a műtét majdhogynem az életébe került.



Persze, nem ez volt az egyetlen beavatkozás a testképzavarral rendelkező hölgyön, volt már két mellműtétje, orrműtétje és ajakfeltöltése is, és hiányzik négy bordája. Abban bízik, hogy ez a kimívelt test majd világhírűvé teszi.