Ismét elkészült a legértékesebb magyar celebek listája

A pénztermelő képesség, tartalmasság, profizmus mellett a közösségi médián belüli aktivitás is befolyásolta a rangsort. Médiaszakemberekből álló zsűri segítette a Forbes újságíróinak munkáját.



A részletes rangsor a magazin szerdai számában jelenik meg, a lista első pár helyezettjét a Blikk kapta meg előre.

Lássuk a neveket! Az idei első helyezett Sebestyén Balázs, az RTL Klub és a Rádió1 műsorvezetője lett. Ördög Nórát taszította le a trónról, aki így a ranglista második helyére került. A saját online portált üzemeltető D. Tóth Kriszta lett a bronzérmes, őt Majka követi. Ötödik helyen a két alkalommal is győztes Alföldi Róbert végzett.



Új nevek is felkerültek a Forbes idei listájára: a legértékesebb celebek közé került többek között Radics Gigi, az X-Faktor új műsorvezetője, a színész Szabó Győző, Mihalik Enikő modell és Nagy Ervin.



És akik eltűntek a listáról: Tóth Gabi, Kovács Ákos, Stohl András és Berki Krisztián.