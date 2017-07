A szépség belülről fakad

Elképesztően jól tartja magát a 80 éves férfimodell - elmonda, hogyan csinálja!

A fantasztikusan kinéző férfi megtör minden sztereotípiát az öregedéssel kapcsolatban. A 80 éves Wang Deshun bebizonyítja, hogy mit is jelent az öregedés - a kifutón. 2017.07.28 17:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kínában a legtöbb férfi már 60 évesen nyugdíjba vonul, de már az 50 éveseket is gyakran nevezik nagymamának vagy nagypapának, még akkor is, ha nincsenek is unokáik. De Wang Deshunt nem érdeklik a "hagyományok". A színász-művész az utóbbi évtizedeket ugyanis azzal töltötte, hogy felvegye a harcot az öregedéssel kapcsolatos sztereotípiákkal, például azáltal, hogy mind az elméje, mind a teste erős és energikus. Pekingi modelliskolákban tanít, és legelőször 79 éves korában lépett a divatbemutatók kifutójára.

He's one of the hottest cats on the Chinese catwalk: 80-year-old Wang Deshun. https://t.co/5r1mB4jUy3 pic.twitter.com/nhevQ1xX1g — New York Times World (@nytimesworld) 2016. november 3.

Mindezt kemény munkával sikerült elérnie, hogy elkerülje a letatázást, helyette az ország legszexibb nagyapjaként tartják nyilván. Természetesen a cím megőrzése is kemény munkát igényel. Deshun minden nap három órát tölt edzéssel, és a napi rutinjában félmérföldnyi úszás is szerepel. Úgy él, hogy az elméje is ép maradjon, minden reggel olvas és tanul. Wang mindössze kisebb étrendi változtatásokat vitt véghez, például kevesebb alkoholt iszik, de ami igazán erősen és energikusan tartja az nem más, mint a fiatalos gondolkodása.

Mindig nyitott az új dolgokra és mindig vannak új céljai a jövőre nézve. "Fejben egészségesnek maradni annyit jelent, hogy tudod mit fogsz csinálni" - mondta. "Például egy zöldséges, amikor felébred, van egy célja, keményen dolgozik, és amikor befejezi, elégedettséggel ül le. Mindaddig amíg van munkája, és van, amivel elfoglalja magát, mindig is elégedett lesz."



A 80 éves modell következő terve egyébként az ejtőernyős ugrás. "A természet adja az életkort, de Te magad határozod meg a lelkiállapotodat" - tette hozzá.