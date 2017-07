Kiakadtak: Beyonce szobrát kifehérítették Madame Tussaud-nál

Rengeteg rajongó és nem rajongó is kiakadt azon, hogy a New York-i Madame Tussaud panoptikumban kiállított Beyoncé viaszbábú fehérebb a kelleténél. Annyira, hogy az énekesnő tulajdonképpen fehérbőrű lett, holott a valóságban nem olyan. A múzeum szerint csak a fotókon látszik fehérebbnek, amúgy olyan, mint igaziból. Mindenki döntse el.

Shakira actually looks like Shakira. This? Idk what they were trying to do. pic.twitter.com/rsISc0dagR