Szalmakalaptól az aranytevéig - 65 év királyi ajándékai a Buckingham-palotában

Szalmakalap és színaranyból öntött teve is látható lesz azon a nagyszabású kiállításon, amelyet a 65 éve uralkodó II. Erzsébet királynő ajándékaiból állítottak össze a Buckingham-palotában. 2017.07.22

A brit királyi család első számú londoni rezidenciája minden nyáron több mint két hónapra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt, és ilyenkor mindig valamilyen tematikus kiállítást is rendeznek a palota látogatható termeiben.



A szombaton nyíló, október 1-éig látogatható idei kiállítás a Royal Gifts (Királyi ajándékok) címet viseli, és betekintést ad abba, hogy a 91 éves brit uralkodót milyen ajándékokkal halmozták el vendégei és vendéglátói a trónon eltöltött eddigi hat és fél évtized alatt.



A több ezer ajándéktárgy közül a brit királyi ház művészeti és ingatlanvagyonát kezelő Royal Collection Trust szakértői kétszázat választottak ki.



Az érdeklődőket már a bejárat előtt az egyik leglátványosabb ajándék fogadja: az Australian State Coach, vagyis a királynőnek Ausztrália által 1988-ban - a mindenekelőtt fegyenceket szállító első angol flotta érkezésének kétszázadik évfordulóján - adományozott díszes hintó, amelyet az uralkodó a legjelesebb ünnepi rendezvényeken használ.



A palota termeiben földrajzi és időbeli elrendezésben sorjázik a többi ajándék, köztük a parányi csendes-óceáni sziget, Niue miniszterelnöke által adományozott szalmakalap, valamint ezüst datolyapálmák alatt pihenő színarany tevék, egy szaúdi herceg ajándékai. Látható Borisz Jelcin néhai orosz elnök ajándéka is, egy ezüst szamovár, amelyet a királyi család máig napi rendszerességgel használ.



A kiállításon is bizonyosságot nyer az a régóta közismert tény, hogy II. Erzsébet királynő soha semmit nem dob ki: az egyik vitrinben például látható az az egyszerű műanyag biztonsági kitűző, amelyet neki és férjének, Fülöp edinburghi hercegnek állítottak ki a 2014-es Nemzetközösségi Játékokra.



A belépők árát a felvonultatott királyi pompához szabták: a kiállításra egy felnőtt jegy kedvezmények nélkül 23 fontba (nyolcezer forintba) kerül.



A bevételeket a Royal Collection Trust kapja, amely e jövedelmet teljes egészében jótékonysági célokra fordítja.



A szombaton nyíló kiállítás egy másik, gyászos évfordulóról is megemlékezik: az idén lesz húsz esztendeje, hogy Diana hercegnő, Károly trónörökös néhai hitvese, Vilmos és Harry herceg édesanyja életét vesztette egy párizsi autószerencsétlenségben.



A Buckingham-palotában ebből az alkalomból megtekinthető Diana számos egykori személyes tárgya is, köztük zenei kazettagyűjteménye kedvencei, Diana Ross, Lionel Richie és Sir Elton John felvételeivel, valamint balettcipője és gyermekkori piros táskarádiója.



A gyűjtemény egy részét Vilmos és Harry válogatta össze a kiállítás számára.