Szelfi a szülőszobán

Elkészült a világ legrohadékabb szelfije

A szelfit egy Kat Armendariz nevű fiatal nő lőtte egy texasi kórházban, miközben húga a háttérben vajúdott.

Kat Armendariz és húga

Már maga a kép is rettenetesen megalázó, hát még a szöveg! "Szelfi! Miközben a húgom egy kisbabát próbál kinyomni a vaginájából" - írta a fotó alá a fiatal nő.



Mielőtt kígyót-békát kiabálna a nőre, tudnia kell, a nővérek között nincs harag.



Kat már öt gyereket hozott a világra, úgy gondolta szenvedett eleget, most a húgán a sor. Amikor még nem jöttek az igazán erős fájások, a leendő anyuka is vicces ötletnek tartotta a szelfit.

A baba gond nélkül, egészségesen jött világra, Zayden lett a neve. Kat azóta éjjel-nappal a testvérével és kislányával van, tapasztalt anyukaként segít nekik átjutni a kezdeti nehézségeken.