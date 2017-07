Állatkínzás

Állatvédők szerint a híres pamplonai bikafuttatás "pokol" a bikák számára

A város védőszentjének tiszteletére szervezett július 6-tól július 14-ig tartó rendezvényekre mintegy 1,5 millió látogatót vár a 200 ezer lakosú város.

"Pokol" a bikák számára a pamplonai San Fermín-ünnep, amely bikafutatásairól lett világhírű - vélik azok az állatvédők, akik szerdán tiltakozást rendeztek az észak-kelet spanyolországi város főterén, egy nappal a rendezvény ünnepélyes megnyitója előtt.



Az AnimaNaturalis és PETA nevű állatvédő szervezetek mintegy száz aktivistája félmeztelenül, vörös festékkel bekenve vonult fel a város önkormányzatának épülete előtti téren, és a viadalokon használatos dárdákat törtek ketté.



Az állatvédők követelik a bikaviadalok eltörlését, Vér nélküli San Fermínt elnevezésű kampányukhoz eddig 150 ezer aláíró csatlakozott. Petíciójukat átadták a városi önkormányzat képviselőjének.



A mintegy 425 különböző program közül a legtöbb embert a bikafuttatások vonzzák, amelyeket nyolc egymást követő reggelen rendeznek péntektől kezdve.



Tavaly ezeken összesen több mint 16 ezren indultak, a legzsúfoltabb napon 2700-en futottak a bikacsorda elől a szűk, macskaköves utcákon. A befutó a városi arénában van, ahol délutánonként viadalokat rendeznek.



Az aréna bejáratánál áll a világhírű író, Ernest Hemingway szobra, akinek Fiesta című műve tette világszerte ismerté a bikafuttatást.



A spanyol közszolgálati televízió 37 éve közvetíti élőben az eseményt, ezalatt 273-an sérültek meg a bikák szarvától és négyen vesztették életüket. Az utolsó haláleset 2009-ben történt.



A kilenc napos rendezvénysorozat idejére Pamplona belvárosa megtelik mulatozó, iszogató emberekkel. Az elmúlt években a nőkkel szembeni erőszakos cselekmények miatt Joseba Asiron polgármester kampányt hirdetett az agresszió ellen.



Idén több biztonsági kamerát helyeznek el a városban, és 3500 rendőr vigyáz a biztonságra, köztük sok civilruhás, valamint kérték a sajtó és a civilek közreműködését is a békés ünneplés érdekében.



A San Fermín-ünnepet egy jelzőrakéta kilövésével nyitják meg csütörtök délután, erre az eseményre is több százezer embert várnak Pamplona belvárosába, ahol az alkalomba a lakók bérbe adják balkonjaikat a turistáknak.



Egy főtérre néző erkélyért a megnyitó idejére akár több száz eurót is elkérnek. A bikafuttatások útvonalán lévő balkonok ára pedig 85-150 euró között mozog.