Állati

Ön kilakkozná kedvence körmeit?

Egyes gazdik szeretnek összeöltözni kedvenceikkel, ebben nincs semmi újdonság. Vannak, akik még az állatkájuk körmét is olyanra lakkozzák, mint a sajátjuk. Mi nem szeretnénk ítélkezni. Hogy cukiság, vagy hülyeség, döntse el Ön! Nézze meg az alábbi képeket, és mondja el véleményét.

I've done this with my ruby ♥️✨ pic.twitter.com/JSTqvHSSm2 — Melanie (@reverseoceans) 2017. június 25.