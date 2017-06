Tragédia

Meghalt Janicsák Gábor, aki egy fejesugrás miatt kényszerült tolószékbe

Baján szinte mindenki ismerte a fiatalembert, aki hihetetlen élni akarással mutatott példát sokaknak. Most azonban úgy néz ki, eldobta magától az életet. 2017.06.30 20:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Janicsák Gábor több mint 10 évvel ezelőtt tolószékbe kényszerült egy rosszul sikerült balatoni fejesugrásnak köszönhetően. Azóta jótékonysági labdarúgó mérkőzést, jótékonysági kupákat, gálákat, koncertet, gyűjtéseket szerveztek gyógyulása megsegítésére, és a közismert televíziós személyiségek: Vujity Tvrtko, és Szalay Ádám is felkarolták, még a Napló hőse díjat is megkapta.



Iskolákban is tartott előadásokat a fogyatékosok napja alkalmából. Emellett a hétköznapi ember számára onnan is ismerős lehet, hogy ő volt az a mosolygós srác, aki sorsjegyeket árult a bajai Spar-ban, és bármikor le lehetett vele állni egy jót beszélgetni. Nagy sportrajongó volt, korábban ő is focizott, és gyűjtötte a híres emberekkel való közös fényképeit - írja a sugopart.hu.



A folytatásból arra lehet következtetni, hogy Gábornak végül elfogyott a kitartása és lelkiereje: öngyilkos lett.



Gábort márciusban műtötték utoljára, ami után ideiglenesen úgy tűnt, javul az állapota. De arra, hogy lábra állhat, továbbra sem mutatott semmi. Valószínűleg ez a sokadik csalódás juttatta a fiatalembert a végzetes döntéshez.