Amikor a kiskutya intézi a bevásárlást - videó

A brazíliai Paraí városában él Pituco, a kiskutya, aki saját magának szerzi be kedvenc csemegéit. Évek óta egyedül jár a közeli kisboltba, a környéken mindenki ismeri. Kedvenc nasija a legfelső polcon van, így addig ugat, míg oda nem adják neki. Ezután boldogan sétál haza a "zsákmánnyal". A bolt vezetője és dolgozói nagyon szeretik különleges kis vásárlójukat, aki néha még a család többi kedvencének is visz ennivalót. Pituco gazdái, mikor látják, hogy a kutyus útra kel, néha odatelefonálnak a boltba, és megkérik a dolgozókat, hogy papagáj- vagy macskaeledelt is adjanak kedvencüknek. A számlát minden hónap végén rendezik.