Pletyka?

Megszülettek Beyoncé ikrei

Az ikrek megszületését hivatalosan egyelőre nem erősítették meg, a celebportálok, köztük az E! News, a People és a US Weekly azonban szombaton több meg nem nevezett forrásra hivatkozva állította, hogy a gyermekek egy Los Angeles-i kórházban világra jöttek a héten.



Az E! News arról írt, hogy Beyoncét, Jay Z-t és kislányukat, Blue Ivyt csütörtökön egy Los Angeles-i kórházban látták. A People magazinban pedig már az jelent meg, hogy “Bey és Jay nagyon izgatottak, és elkezdték megosztani a híreket családjukkal és a legközelebbi barátaikkal”.



Beyoncé képviselői még nem nyilatkoztak a sajtónak, a celebportálok pedig olyan további részletekről, mint a csecsemők neme, születési ideje nem tudtak felvilágosítással szolgálni.



Beyoncé februárban jelentette be Instagram-üzenetben, hogy gyermeket vár. A közleményt 24 óra alatt nyolcmillióan kedvelték, ami rekordot állított fel ezen a közösségi médiumon.



Amikor Blue Ivy a világra jött 2012-ben, annyi paparazzi árasztotta el a New York-i kórházat, ahol született, hogy a sztárpár és csecsemőjük nyugalma érdekében le kellett zárni a kismamaosztályt.