Állatvédelem

Leonardo DiCaprio a mexikói elnökkel és egy mexikói mágnással küzd a disznódelfinekért

A tenger pandájának is nevezett cetfajból (Phocoena sinus) napjainkra körülbelül 30 példány maradt fenn, ezek kizárólag Mexikó partjainál, a Kaliforniai-öbölben élnek. 2017.06.08 13:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Leonardo DiCaprio megállapodást írt alá a kihalás szélére sodródott kaliforniai disznódelfinek megmentéséért a mexikói elnökkel és egy mexikói mágnással - írta meg a The Hollywood Reporter.

Balról jobbra: Leonardo Dicaprio, Enrique Pena Nieto és Carlos Slim (Fotó: Getty)

Az Oscar-díjas, környezet- és klímavédő színész szerdán Enrique Pena Nieto mexikói elnökkel és Carlos Slimmel, a világ egyik leggazdagabb emberével közösen látta el kézjegyével azt a megállapodást, amely szerint a kaliforniai disznódelfinek védelmében ezentúl tilos lesz kopoltyúhálót használni a Kaliforniai-öböl északi részén.



A WWF májusi elemzése szerint a tenger pandájának is nevezett cetfajból (Phocoena sinus) napjainkra körülbelül 30 példány maradt fenn, ezek kizárólag Mexikó partjainál, a Kaliforniai-öbölben élnek.



A vaquitának is nevezett, mindössze egy-másfél méteresre megnövő, nagyjából 40 kilogrammos delfinek fennmaradásáért a szervezet azonnali, kollektív fellépést sürgetett jelentésében.



Az öböl északi részén őshonos ceteket a totoaba halászata veszélyezteti, amelyhez kopoltyúhálót használnak. Az illegálisan kihelyezett hálók kelepcébe ejtik a kaliforniai disznódelfineket is, melyek elpusztulnak.



A most megkötött egyezmény egy korábbi időszakos tilalmat tesz véglegessé: ezentúl tehát a térségben teljesen betiltják az ilyen halászatot.



A megállapodást DiCaprio és Slim alapítványai is támogatják, ami azért fontos lépés, mivel a totoaba uszonyaiért sokat fizetnek a kínai vásárlók, így ennek kiesése érzékenyen érinti a halászokat. Az alapítványok különböző módszerekkel igyekeznek segíteni a helyi gazdaság fejlődésében.



A kezdeményezést a mexikói Pronatura Noroeste környezetvédő csoport, valamint a Természetvédelmi Világlap (WWF), a Sea Shepherd és a Marisla Foundation is támogatja.

Végleg eltűnhet a kaliforniai disznódelfin (Fotó: Pula Olson, NOAA)