Ártatlanság pénzért

Újabb szüzesség eladó

hirdetés

Alexandra Khefren után most egy fiatal osztrák-német lány, Kim bocsátotta áruba szüzességét az interneten. A pénzt egyetemi tanulmányai folytatására költené, de venne autót és lakást is. Nem kis összegre számít tehát.



A licit 100 ezer dollárról indul azon a szüzesség-árulós aukciós oldalon, amelyet Jan Zakobielski üzemeltet a saját anyja dortmundi lakásának pincéjéből.



Kimnek állítólag orvosi papírja is van róla, hogy sosem volt még szexuális kapcsolata.

Fotó: CEN