Még csak 15 éves, de már második gyerekét várja

Mollie Syrigos még 2016-ban esett először teherbe, mindössze 13 évesen. A lány barátja a 15 éves Oscar Wilks a Blikk szerint most másodszorra is teherbe ejtette Mollie-t. A fiatal anyuka alig kezdte el a középiskolát, amikor örökre megváltozott az élete. Sokan ítélik el amiatt, hogy ilyen korán gyermeket vállalt.



"Az első néhány hónapban nem sok támogatást kaptam. Mindenki megpróbált meggyőzni arról, hogy vetessem el a gyereket, ami nem éppen a legkellemesebb dolog. Nagyon kemény időszak volt" - mesélte Mollie, akire máig furcsán néznek az emberek, valamint zaklatják is az interneten.



Egyik gyermeket sem tervezték, árulta el Oscar, de mind a ketten eléggé felkészültnek érezték magukat ahhoz, hogy vállalják a második kicsit is.



"Amikor nagyon szeretnél valamit, a kihívások csak megerősítenek. Én készen állok és nagyon izgatott vagyok a kicsi miatt" - mondta a lány.