Férjhez megy Katalin hercegnő húga

Férjhez megy szombaton Pippa Middleton, Katalin cambridge-i hercegnő húga.



A 33 esztendős Pippa Middleton és 41 éves vőlegénye, James Matthews - aki a londoni City pénzügyi központjában dolgozik az Eden Rock Capital Management Group fedezetialap-társaság igazgatójaként - tavaly júliusban jelentette be az eljegyzést.



A dúsgazdag Matthews - menyasszonyához hasonlóan - a sport megszállottja: szabadidejében ultramaraton-versenyeken vesz részt, és ifjabb korában profi autóversenyző is volt a Forma-3-as osztályban.



A brit sajtó 2012-ben számolt be először a pár romantikus kapcsolatáról, amely azonban viszonylag rövid ideig tartott, és Pippa Middleton három évig egy másik tőzsdei kereskedővel, Nico Jacksonnal élt együtt.



Ez a kapcsolat is véget ért azonban 2015-ben, és Matthews szinte azonnal ismét feltűnt Pippa Middleton társaságában. Kettejük románca is újjáéledt, és tavaly nyáron hivatalosan bejelentették a házasságkötési tervet.



Az esküvőt a Berkshire megyei Englefield kis falujának ősi templomában tartják, alig 10 kilométerre Bucklebury falutól, ahol Pippa és Kate Middleton felnőtt.



Kate Middleton 2011 áprilisban házasodott össze Vilmos herceggel, II. Erzsébet királynő unokájával, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fiával, aki édesapja után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Pippa Middleton nővérének tanúja volt a világraszóló és világszerte kétmilliárd tévénéző által figyelemmel kísért hat évvel ezelőtti londoni menyegzőn, és azóta saját jogán is a globális celebsajtó egyik legfelkapottabb sztárja és mindennapos címlapszereplője lett.



A brit királyi családnak mindazonáltal hivatalosan nem tagja, és semmilyen címet nem visel, ellentétben nővérével, akinek II. Erzsébet királynő a Vilmossal kötött frigy után a Cambridge hercegnője címet adományozta.



A szombati esküvőn Katalin hercegnő és Vilmos herceg mellett jelen lesz Vilmos öccse, Harry is, barátnője, a Los Angeles-i születésű 35 éves Meghan Markle színésznő társaságában. Harry és Meghan Markle kapcsolatáról a brit sajtó tavaly óta cikkezik, de a párnak ez lesz az első "hivatalos" megjelentése együtt.



A szombati szertartáson Vilmos és Katalin ifjabb gyermeke, a kétéves Charlotte hercegnő lesz a koszorúslány, Charlotte bátyja, a négyesztendős György herceg pedig a hasonló feladatokat ellátó pageboy szerepét tölti be.