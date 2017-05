Állati

Sötét pincében tengette életét, most nem győzi felfedezni a nagyvilágot

hirdetés

Egy észak-karolinai szaporító pincéjéből mentették ki BB-t és társait az állatvédők. A Humane Society of the United States elnevezésű szervezet munkatársai borzalmas állapotokkal szembesültek az alagsorban.



BB egy kis ketrecben sírdogált magában, rettenetesen félt. Őt és társait kifejezetten szaporítási célra tartották, BB is számos almot hozott filágra fogsága alatt.

Fotó: Humane Society of the United States

A kimentett kutyák többsége, BB-hez hasonlóan, nagyon rossz állapotban volt, így többségüket további kezelésre elszállították a Cabarrus Állatkórházba, ahol a félénk kutya végül gazdára is lelt.



Brenda Tortoreo, aki az állatklinikán dolgozik recepciósként, első látásra megszerette a félénk apróságot, egyből el is döntötte, hogy magához veszi.

Fotó: Humane Society of the United States

Miután eléggé megerősödött, Brenda örökbe is fogadhatta a kutyát, aki kezdetben még a napfényre, a fűre és a hatalmas is udvarra is félénken rácsodálkozott. Eleinte minden idejét a dobozában töltötte, és mindentő megrémült.



"Egyik alkalommal kivettem a dobozából, és letettem a szoba közepére. Csak körbe-körbe sétált egy parányi területen belül, mintha még mindig a ketrecében lenne, nekem pedig majd megszakadt a szívem” - mesélt a nehéz kezdetekről Brenda.



Azóta eltelt jó néhány hónap, BB a boldog kutyusok normális életét éli: rohangál az udvaron, ismerkedik, nem győzi felfedezni a világot. És persze imádja gazdáját.