Állatkínzás

Életéért küzd a brutálisan megkínzott Fülöp kutya

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, több mint egy hónappal ezelőtt az Állatbarát Alapítvány munkatársai lakossági bejelentés nyomán mentek el egy Nyíregyháza közelében lévő településre. Amit a megadott címen találtak, az még a sok szörnyűséget látott embereket is megdöbbentette.



Azóta folyamatosan követjük Fülöp állapotát, és olvasóinknak is mindig beszámolunk róla.



Az Állatbarát Alapítvány jelentése szerint Fülöp állapotában különös változás nem állt be. Jelenleg szondán és szájon át is etetik, és szerencsére eddig nem volt hányás! Kezelőorvosa elmondása alapján, mintha egy kicsit jobb erőben lett volna a reggeli egészségügyi sétánál!



Bízunk benne, hogy ennyi harc után végre felépül a kutya és számára méltó körülmények között élhet.

Állatbarát Alapítvány