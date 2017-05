Állatkínzás

Kicsinálják a tengeri malacot megmikrózó lányt

Vérdíjat tűztek ki a tini lány fejére, nagyobb tömeg lázadt fel ellene, mint a migránsokat bántalmazó magyar operatőr ellen. 2017.05.12 19:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, egy brazil tinédzser lány barátai ösztönzésére a hecc kedvéért mikróba tette a család tengerimalacát, azt egészet videóra is vette, sőt fel is tette a netre.



Másodpercekkel később már futótűzként terjedt a videó a közösségi oldalakon, tömegek háborodtak fel, az állatot elkobozták tőle, a 16 éves Vitoria Mullert és családját pedig fenyegetések, üldözés és folyamatos átkozás éri.



Vérdíjat tűztek ki a fiatal fejére, a mozgalom punicaoparavitoria néven terjed világszerte, mindenki a lány fejét követeli tettéért.



Vitoria azóta törölte magát minden oldalról, és édesapja volt kénytelen elnézést kérni mindenkitől. Egy posztban leírta, hogy mélységesen sajnálják a történteket, az állat jól van, ők nem szoktak senkit sem bántani, és Vitoria is csak a barátai ösztönzése miatt tette meg amit tett.