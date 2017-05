Állati

Megrendítő fotó: a megtört szívű anya fájdalma leírhatatlan

Avinash Lodhi

Megrendítő fényképet készített a 31 Avinash Lodhi Indiában. Egy nőstény majom másodpercnyi tragédiájának fotója többet mond ezer szónál, ahogyan eszméletét vesztett, összeesett kölykét tartja karjai között és éppen meghasad a szíve.



Mindazonáltal az érintés úgy tűnik, ez esetben is gyógyító hatással volt a kicsire, ugyanis az pár másodperccel a jelenet után újra magához tért és tovaszaladt. A fotográfus, meg az anyamajom is csak nézett pislogva, hogy most akkor mi van.



Avinash elmondta: Ez a kedvenc képem, ugyanis sosem láttam még csak ehhez hasonlót sem fotós karrierem során. Bár minden olyan gyorsan történt, vagy még egy óráig nem tértem magamhoz. Ritka az ilyen pillanat az állatoknál.