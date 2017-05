Állatkínzás

Újra bejelentkezett Fülöp, a félig halálra kínzott kutya

Állatbarát Alapítvány

Mint arról korábban elsőként a ma.hu is beszámolt, kegyetlen körülmények között tartott kutyát mentettek ki az állatvédők. A brutális állatkínzás eredményeként a kutya teljesen eltorzult, a szakemberek nem sok esélyt adtak felépülésének, de a szeretet sokszor csodákra is képes.



Minden nap nézzük mi is az Állatbarát Alapítvány Facebook-oldalát, hogy mi a helyzet Fülöppel. Az utóbbi időben azonban nagyon rossz hírekről számolhattunk be olvasóinknak. Most ismét kaptunk híreket, és hát csoda nem történt, de a remény hal meg utoljára.



Mint kiderült, az utóbbi időszak visszaesései után Fülöp egy icipicivel jobban van. Már szájon át is etetik az Állatorvostudományi Egyetem dolgozói, emellett még a szondán is kap 2 óránként táplálékot. Ez idáig ez a fajta táplálás sikerrel járt, nem hányt, picit mintha az ereje is több lenne. Mindenképpen pár nap kell, míg a laboreredményeken is látható változás indul be.