Csodahajót kapott egy gyerek, aki legyőzte a kórt

A Csodalámpa Alapítvány és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség összefogásával kajakot kapott egy betegségből felépült gyerek, akinek az az álma, hogy olimpikon lehessen.



A "csodahajót" a 14 éves Opauszki Péternek példaképe, Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakos adta át szerdán a budapesti Kolonics György Vízisport Központban.



"Jólesik, hogy Petinek én vagyok a példaképe. Vannak álmai, nekem is voltak, és nekem teljesültek is" - mondta Kammerer Zoltán az MTI-nek. "Nagyon lelkes fiú, megtudtam, hogy heti öt edzése van egy vajdasági klubban a magyar ajkú Zentán, ahol az edzője is magyar" - tette hozzá.



Felkai Márta, a Csodalámpa Alapítvány kommunikációs szakértője elmondta, a szegedi gyermekklinikán kezelt, súlyos betegségéből felépült Opauszki Péter azért fordult az alapítványhoz, hogy saját hajóval megvalósíthassa álmát, és olimpikon lehessen.



"Péter 2015 decemberében még az intenzív osztályon feküdt, de hatalmas akaraterővel felgyógyult, és 2016 tavaszán már versenyen indult" - mondta Felkai Márta.



Hüttner Csaba szövetségi kapitány közölte, örömmel álltak a kezdeményezés mellé.



"További életedhez is olyan erőt, kitartást kívánunk, mint amivel legyőzted a betegséget" - mondta a hatéves kora óta kajakozó fiatal versenyzőnek, aki meghatottan vette át a hajót.



Az ünnepélyes átadás után Opauszki Péter ki is próbálta az ajándékot: vízre szállt Kammerer Zoltán kíséretében.