Újrahasznosítás

Látta már az ikeás bugyit?

Ha nem is cseng ismerősen az IKEA Frakta név, senki számára nem ismeretlen az a hatalmas nagy kék táska, ami szinte mindenre jó. Ennyire. 2017.05.10 12:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legtöbb háztartásban találni ilyen nagy kék táskát. Sok mindenre használható, cipekedésre, tárolásra, tenni, vinni, gyűhjteni bele, de akár esernyő helyett is megteszi. Sőt, mások igen nagy fantáziát látnak benne, és hát elég különleges dolgok is születnek egy ilyen zsákból. Mi több, a Frakta divatot szül. Az Instagrammerek már be is lendültek, a lehetőségek pedig határtalanok!

i feel like Demna today😎 #ikea #balenciaga vandy® (@vandythepink) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 5., 18:46 PDT

2017 | We reconstructed one of those bags into a more portable solution for carrying daily essentials #IKEA #Frakta 7eonard (@_ballistics_) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 6., 11:46 PDT