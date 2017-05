Hogyan lehet ilyen hosszú a lány karja?

Egy - elsőre teljesen normálisnak tűnő - szelfi került fel nemrég a közösségi oldalakra, ám hamar futótűzként terjedt mindenfelé - nem csoda!



Az ellebailey Twitter-felhasználó oldalán megjelent képen a 18 éves lány látható, amint nővérével és néhány barátjával jól szórakozik egy Leeds-i pubban. A felvételben első pillantásra nincs is semmi kifogásolható, azonban hamar észre lehet venni, hogy az egyik lány karja mintha igencsak megnyúlt volna. Pedig csak a szemünk csal...

Sokan Photoshop-manipulációnak vélték, hiszen előtte pár nappal egy másik fura fotóról kiderült, hogy csak trükköztek a tükörrel:

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8