Exkluzív interjút adott az RTL-nek az Oscar-díjas Jamie Foxx

Ha nevesíteni lehetne a lazaságot, jó eséllyel Jamie Foxx-nak hívnák. A világ egyik legsikeresebb színésze már hónapok óta Budapesten forgat, és mindvégig kifejezetten kereste a nyilvánosságot. Volt, hogy egy szál alsónadrágban napozott a havas budai hegyekben, máskor a magyar fociválogatottal parolázott, most pedig egy élő rádióműsor meghívását fogadta el. Aztán exkluzív interjút adott az RTL-nek. 2017.04.25 21:24

Oscar-díjas sztár volt a vendége az egyik reggeli rádióműsornak. Első hallásra meglepő lehet a dolog, hiszen A-listás hollywoodi filmcsillagok a legritkább esetben szoktak a nyilvánosság előtt szerepelni, ha Magyarországon akad dolguk. Jamie Foxx azonban nem egy szokványos szupersztár, ez rögtön kiderült, amikor betette a lábát a rádió stúdiójába.

Eric Marlon Bishop 1967. december 13-én született a texasi Terrellben, és minden álma az volt, hogy egyszer a Dallas Cowboys amerikai focicsapat játékosa lesz. A sportos, jó humorú fiatalembernek végül mégis a stand up comedy jött be, emiatt változtatta meg nevét is. Kedvenc komédiását hívták Red Foxxnak, a Jamie-t meg azért választotta, mert Amerikában ezt nők is használják - és mivel a hölgyeknek elsőbbségük van a stand up comedy műsorokban, így előbb sorra kerülhetett. A reggeli rádió műsorból itt láthat még több részletet:

Jamie Foxx énektudása sem lebecsülendő, több slágere is van, köztük talán a Kanye Westtel közösen előadott Gold Digger a leghíresebb.