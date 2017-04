Végre!!!

Tajvan elsőként tiltja be a kutya- és macskaevést

Ázsiában elsőként Tajvanon tiltják be kutyák és macskák emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszeripar feldolgozását – harangozta be a tajvani China Post.



Az új állatvédelmi törvény elég szigorú lesz azokkal szemben, akik házi kedvenceket szolgálnak fel ételként, átszámítva a bírság a félmillió forinttól egészen 20 millióig is terjedhet. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a bűnismétlést, börtön is jár érte, aki mégis visszaeső lesz, az már akár 5 évet is ülhet, és akár 50 milliós bírságot is fizethet tettéért.



Már csak az kell, hogy a tajvani kormány és az elnöki hivatal is jóváhagyja a törvénytervezetet. Noha a macska és kutyahús fogyasztása messzire nyúlik vissza a történelemben, és igen általános táplálkozási forma volt, a modern világban már csak Kínában, Koreában és Vietnamban maradt fenn.



Mindazonáltal, csak a Yulin Kutyahús-fesztiválon, ahol a nyílt színen vágják le a kutyákat, akár tízezer négylábút is felszolgálhatnak egyetlen alkalommal. Kedvelői szerint a kutyahús a téli időszakban hasznos, mert serkenti a vérkeringést és hőt termel.