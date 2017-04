Állati

Törpe selyemmajmok születtek a Szegedi Vadasparkban

2017.04.11 13:02 MTI

A törpe selyemmajmok nemcsak a Szegedi Vadaspark, hanem a világ legkisebb majmai, a kifejlett egyedek is mindössze 120 gramm súlyúak - mesélte Veprik Róbert igazgató.

Fotó: zooszeged.hu/Endrédi Lajos

Az elmúlt évtizedekben a karmosmajmok gondozásában komoly szakmai tapasztalatot fölhalmozó állatkertben kiváló körülményeket biztosítanak a törpe selyemmajmoknak, így rendszeresen két-két aprósággal bővül a csapat. A gondos szülőknek és a segítőkész idősebb testvéreknek köszönhetően szépen fel is szoktak cseperedni a kölykök.

Fotó: zooszeged.hu/Endrédi Lajos

A piciny főemlősök nappal aktívak, a középső és alsó lombkorona szinten élnek, 2-15 tagú csoportokban. A csapatban mindig csak a rangelső nőstény hoz világra utódokat, rendszerint ikreket. A vemhesség ideje 140 nap, a két szülés között öt-hét hónap telik el, így a törpe selyemmajmok az év minden időszakában szaporodhatnak.

Fotó: zooszeged.hu/Endrédi Lajos

Apró termetük miatt a törpe selyemmajmokra jóval több ragadozó veszélyes, mint a nagyobb karmosmajmokra. Ellenük nem csak a fürgeségükre hagyatkoznak, hanem a rejtőzködésre is. A rokonaikhoz képest szokatlanul lassan, kimérten mozognak az ágakon, hogy ne keltsenek feltűnést, és csak akkor gyorsulnak fel, ha a menekülniük kell.



Bár a kicsinyeiket az apjuk és idősebb testvérek hordozzák, ahogy ez a többi karmosmajomnál is megszokott, pár hetes korukban már sokszor rejtik el őket egy-egy védett helyen. Elsősorban fák nedveivel táplálkoznak, de gyümölcsöket és kisebb állatokat is szívesen fogyasztanak.



A törpe selyemmajmok természetvédelmi helyzete nem kritikus, viszonylag jól alkalmazkodtak az emberi tevékenységek által megváltozott életkörülményekhez. Az Amazonas medencéjében élő majomfaj helyzete azonban - a vadászat és a vadbefogás miatt - romlik.