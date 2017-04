Borászat

Víz alatti borászat nyílt Horvátországban - videó

Peljesac-félszigetén, Ston és Orepic között megnyílt Horvátország első víz alatti pincészete, amely a tenger mélyén 700 napig érlelt borokat kínál a vendégeknek. 2017.04.10 10:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lenyűgöző tengeri kilátással rendelkező Edivo borászat ezer négyzetméteren terül el a szárazföldön és a tenger alatt egyaránt, tulajdonosainak pedig az egész szigeten vannak szőlőültetvényei.



A pincészet megnyitása előtt már világszerte ismertek voltak az amforákban érlelt, szabadalmi oltalom alatt álló horvát tengeri borok. Ivo és Anto Segovic, valamint Edi Bajurin tulajdonosok viszont azt szerették volna, ha az érdeklődök teljes egészében láthatják ezen borok elkészítésének és tárolásnak folyamatát.



Azok a turisták, akik a víz alatti rejtett világra is kíváncsiak, tapasztalt búvárok vezetésével alá is merülhetnek és saját szemükkel nézhetik meg a "víz alatti pincét". A Mali Soton-i öböl mélyén egy rég elsüllyedt hajóroncs található, amely jelenleg a borok tárolására és érlelésére szolgál.



Az amforákba zárt borokon kívül palackos borok is fellehetők a roncs körül, ezeket a búvárkodó turisták maguk is felhozhatják a felszínre.