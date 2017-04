Elképesztő felvétel

Megtalálta ikertestvérét Palvin Barbara

hirdetés

Szinte már mindenki észrevette, hogy a mindössze 16 éves, párizsi lány, Thylane Blondeau rendkívül hasonlít a magyar szupermodellre, Palvin Barbarára. A két hölgy a minap közös fotót is készített az Instagramra, amit Blondeau fel is tett azonnal, azt írva mellé: "Az ikrem". Az egyébként Patrick Blondeau labdarúgó és Véronika Loubry színésznő lánya már négy éves kora óta modellkedik, és ezen nem is kíván változtatni, bár édesanyja hivatása is tetszik neki.

My twin !!!!❤️ @realbarbarapalvin Thylane blondeau (@thylaneblondeau) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 11., 07:33 PST