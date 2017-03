Kék Bálna

Kék bálna: eddig kétszáz áldozatot követelt a gyerekeket öngyilkosságra buzdító játék

A kék bálna sokkal brutálisabb, mint azt gondolnánk. Mert ez a kék bálna nem a vízben, hanem a kibertérben él. A világ leghatalmasabb állatáról elnevezett internetes "játék" eddig körülbelül kétszáz áldozatot követelt. 2017.03.28 21:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Figyelmeztető bejegyzés a Twitteren

Aki belép a halálos csoportba, annak ötven napig a legszörnyűbb feladatokat kell teljesítenie. És ha nem teszi meg, akkor megzsarolják. Ez a "játék" a tinédzserek közt terjed, korábban itt írtunk az öngyilkossági esetekről. Az év elején például egy 13 éves lány vetette a mélybe magát.



Szakértőkkel vizsgálta az RTL Klub, hogy miből vehetjük észre, és hogyan akadályozhatjuk meg azt, hogy egy kamasz belépjen egy ilyen csoportba. És egyáltalán hogy jut el valaki idáig?!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!

Megint öngyilkos lett egy kisfiú

Felakasztotta magát egy 11 éves kisfiú a Dâmboviţa megyei Nucetben. A gyermek az öngyilkossága előtt gyakran emlegetett egy virtuális játékot a társainak - írja az itthon.ma a rendőrségre hivatkozva.



A Mediafax tájékoztatása szerint a hatóságok a kisfiú halálát a Kék Bálna nevű játék romániai begyűrűzésével hozzák összefüggésbe. "Az eddigi vizsgálatok szerint az áldozat sok időt töltött az internet böngészésével és barátainak gyakran beszélt egy virtuális játékról" - idézte a Dâmboviţa megyei rendőrség közleményét a hírügynökség.



Niculae Alexandra Cristina rendőrségi szóvivő elmondta, megvizsgálják a gyermek által használt számítógép tartalmát, emellett lefoglaltak két mobiltelefont is. Tájékoztatása szerint a vizsgálatok lezártáig nem állítható bizonyossággal, hogy a kisfiú a Kék Bálna nevű játék áldozata lett.



A Mediafax emlékeztet, hogy nemrégiben a rendőrség a virtuális játékkal összefüggésben indított vizsgálatot egy 19 éves feketehalmi lány ügyében, aki azt állította, hogy öngyilkosságra buzdító utasításokat kapott a mobiltelefonjára. A rendőrség korábban felvilágosító kampányt is indított a Kék Bálnáról, az ügyben megszólalt az oktatási minisztérium, foglalkoztatja a gyermekvédelmi hatóságokat és a pszichológusokat is.

Brutális a módszerük A játék tavaly óta terjed többek között Oroszországban, Kazahsztánban és Ukrajnában, ahol a helyi hatóságok több tucat öngyilkosságot hoznak ezzel összefüggésbe.



A weboldalra bejelentkező tiniket kérdésekkel tesztelik, hogy kiderítsék, valóban vannak-e öngyilkossági hajlamaik. Azután számos feladatot adnak nekik, valamilyen kárt kell tenniük magukban, vagy fájdalmat okozniuk maguknak.



Amikor megbizonyosodtak arról, hogy a gyerek készen áll az öngyilkosságra, egy személyes, zenei aláfestésű magánüzenetet küldenek neki. Ebben felsorolják minden problémáját, amit korábban feltárt előttük, majd közlik a tinivel, hogy mindezekre egyetlen megoldás van: az öngyilkosság.