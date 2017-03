Elképesztő

Megdöbbentő, mit talált egy férfi a paradicsomban

Screenshot

Az elmúlt időszakban egyre több konzervet hívtak vissza nem odaillő adalékok miatt, a Coca-Colában például emberi ürülék volt, sőt nemrég egy nőnek a gyomra is vérzett, mert a gofrijában szilánkok voltak. Egy kínai férfi pedig epret talált a paradicsomában...

A kínai férfi mindig is imádta a paradicsomot, nincs az a mennyiség, amit ne tudna megenni. Ám amikor éppen a kedvenc piros húsú zöldségébe (ami egyébként gyümölcs) harapott, váratlan meglepetés érte. Wang Xiaowen - aki egyébként fizikát tanul a SIT-en (Shenyang Institute of Technology) - még március 23-án vásárolta a paradicsomot. Semmi különöset nem vett észre rajta, gyanútlanul próbálta megenni, amikor a felfedezést tette. Megmutatta egyetemi társainak is, de ők sem tudtak rá magyarázatot adni, mit keres egy eper a paradicsom belsejében. Ráadásul egy piros eper.

A közösségi oldalakon futótűzként terjed a "csoda". A nagy érdeklődésre reagálva azt írta a Twitteren, hogy a helyi közérben vette és teljesen normális paradicsomíze volt - mármint a paradicsom részének.