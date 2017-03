Sztár

Friss képen Enya, már 55 éves az énekesnő, hitte volna?

A bal oldali fotó 2017-ben készül a jobb oldali 1987-ben

Ritkán szerepel a címlapokon Írország legismertebb szólóénekese. Igazán 1988-ban vált hazánkban is ismertté a Watermark (Vízjel) című albummal, melyben megismerhettük a mára klasszikussá vált Orinoco Flow (néhol Sail Awayként említett) számot. Az Orinoco Flow az Egyesült Királyságban a slágerlisták élére került, az albumból pedig nyolcmillió eladott példányt regisztráltak. Enya következő albuma három évvel később jelent meg: a Shepherd Moonsból tízmillió példányt adtak el, a zeneszerző-énekes pedig megkapta érte első Grammy-díját. Bár a díjat a "legjobb New Age-album" kategóriában kapta, Enya nem sorolja zenéjét ebbe a műfajba. Négy évvel később, 1995-ben jelent meg következő, szintén Grammy-díjas albuma, a The Memory of Trees.