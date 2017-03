Az Örökkék márka 100%-ban magyar termék!

Tradícionális kékfestő eljárással készít termékeket egy fiatal formatervező

Olyan ruhadarabokat és ajándéktárgyakat készít a családi vállalkozás, melyek az eredeti technológiát és az antik nyomódúcokat, mintákat alkalmazzák, továbbá újragondolt elemekkel átültetik a mába a hagyományban gyökerező mintákat.

Évszázadok egyre csendesedő hagyománya a kékfestés. Visszaköszön a magyar népviseletben, a néhány hagyományőrző műhely által ma is készített vásári portékán, de sokkal inkább történelem, mint jelenidő.



Az Örökkék márka 100%-ban magyar termékeivel az a célunk, hogy beillesszük a kékfestőt a XXI. századba. Olyan ruhadarabokat és ajándéktárgyakat készítünk, melyek az eredeti technológiát és az antik nyomódúcokat, mintákat alkalmazzák, illetve Farkas-Széki Judit fiatal formatervező által újragondolva egészítik ki a portfóliót. Ennek megfelelően két vonalat alakítottak ki:

1. Örökkék Örökség / Everblue Heritage - Tradicionális kékfestő eljárással készült termékek

Többszáz éve a kékfestők textil alapanyaga vászon. Ez behatárolja a felhasználási területet. Ma a legnépszerűbb ruhadarabok: pólók, kapucnis felsők mind kötötthurkolt textilből készülnek. Az egyik hagyományőrző kékfestő műhellyel együttműködve kezdte le a családi vállalkozás a hazai gyártású körkötött anyagokat antik nyomódúcokkal, kézzel mintázni, hidegindigós festékfürdőbe meríteni. A különböző anyagok különféleképp reagáltak, így születtek egyedi árnyalatok az égszínkéktől az éjkékig. Az Örökség kollekció minden darabja az eredeti, XVII. századi eljárással festett kelméből készült, hétköznapi viseletre szánt mai népszerű ruházat: rövid- és hosszú ujjú pólók, cippzáros, kapucnis felsők és amit még menet közben kitaláltak, mert ők is szívesen hordják. "Különleges érzés tölt el minden alkalommal, amikor ránézek az anyagra, hiszen az maga a történelem, a hagyomány, a népművészet. Tiszteletet ébreszt az ősöktől örökségbe kapott kézi szerszámokkal a kékfestő mester által készített munka iránt. Csak szeretni lehet!" - nyilatkozta Széki Gabriella, az Örökkék megálmodója.

2. Örökkék Reform /Everblue Reform - Kékfestő dizájn termékek

A mai dizájn a legtöbb esetben egyszerűsít. Ikonok, piktogrammok, letisztult idomok formálják az életet. „Gyönyörködünk ugyan az aprólékos, cizellált, bonyolult motívumokban, de ritkábban reprodukáljuk. A kékfestő mesterség mintákban gazdag történelmében a burjánzó növényektől a falusi élet mindennapi használati tárgyain át az egészen egyszerű pöttyökig minden megtalálható” - mondta Farkas-Széki Judit termék- és formatervező, aki ezekből néhányat kiragadva gondolta újra a motívumokat. A mintázás most is kézzel történik, de az EU-s szabványnak megfelelő technológiával, kikerülve a lúgos fedést és a savfürdőt. A Reform kollekció átülteti a hagyományban gyökerező mintákat a mába.



A textíliák mellett különféle eredeti kékfestőből és Reform anyagból, illetve üvegből készült ajándéktárgyak is helyet kaptak a kínálatban. A színvilág megmarad, hiszen ez az Örökkék és a mindigfehér. A díszdobozos desszertek, kézzel festett kék üvegek (borok, pálinkák) kizárólag hazai manufaktúrák és gyártók termékeinek felhasználásával készülnek, folyamatosan bővülő választékkal.

És egy fontos üzenet az Örökkéktől Neked "Nekünk fontos, hogy a hazai hagyományokat őrző, és itthon értéket teremtő mesterek, manufaktúrák és vállalkozások sokáig életben maradjanak. Ezért nem használunk olcsó import alapanyagokat, gyenge minőségű, hamisított termékeket. Így mások az áraink, mint az áruházláncok hasonló funkciójú tömegtermékei. De mi mások vagyunk. Ha tetszik, amit csinálunk, kérjük, vásárold meg az eredetit. Ezzel magyar művészeket, szakembereket és termelőket támogatsz."